Eventi, mostre, stand e iniziative: gli enti del Terzo Settore e le associazioni di volontariato del territorio si presenteranno alla cittadinanza e lo faranno all'auditorium Paccagnini di Castano. Ecco, infatti, 'Civil Week Castanese': l'appuntamento è sabato 7 maggio, dalle 15 alle 23. Il programma, poi, si aprirà con 'Vivere in modo sano con l'alimentazione naturale' (incontro con la nutrizionista dottoressa Dalia Griffanti), quindi spazio a 'Laboratorio, giochi e attività per bambini e adulti' (Punto Informativo Filo Rosa Auser - Centro Antiviolenza), alla merenda offerta ai bimbi e ragazzi con l'esibizione musicale della banda e, dalle 18.30, protagonista sarà di nuovo il corpo musicale e, a seguire, aperitivo; infine, dalle 21, talent show 'From Now On. Tu sei lo spettacolo' (a cura di Radio Trm).

