Tegola e firma per il tetto

Non solo potranno contribuire al restauro del tetto, ma anche avere il loro nome in uno spazio apposito. L'iniziativa della Parrocchia di Vanzaghello.

Non solo potranno contribuire al restauro del tetto, ma anche avere il loro nome in uno spazio apposito. Ai suoi fedeli la Parrocchia Sant'Ambrogio di Vanzaghello lancia una duplice proposta: acquistare una tegola per contribuire al rifacimento, appunto, del tetto e un coppo su cui potranno mettere la loro identità. "Al termine della benedizione del cantiere del restauro del tetto della Chiesa - spiega il parroco don Armando - sarà possibile acquistare il cippo decorato a partire da un'offerta di cinquanta Euro realizzato dalle mamme per contribuire alla realizzazione del restauro". I vari coppi con i nominativi delle persone che avranno generosamente contribuito all'operazione faranno poi bella mostra di loro stessi in piazza don Rampini "Come ricordo di tutti i parrocchiani - conclude il sacerdote - che hanno contribuito a questa iniziativa".

