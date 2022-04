Alla scuola Primaria San Francesco d'Assisi di Vanzaghello, il progetto 'Un albero per il futuro'. Con i Carabinieri Forestali, gli alunni hanno piantato un sorbo.

Creare un grande bosco diffuso, ma prima far capire ai ragazzi e più in generale a tutti l'importanza della natura e dell'ambiente che ci circonda. Si chiama 'Un albero per il futuro' progetto nazionale, appunto, di educazione ambientale che, l'altro giorno, ha visto protagonista anche la scuola Primaria San Francesco d'Assisi di Vanzaghello. Qui, infatti, ecco che, assieme ai Carabiniri Forestali della Riserva Naturale di Bosco Fontana, gli studenti hanno piantato un sorbo, che andrà adesso ad aumentare il patrimonio arboreo della comunità. "L'iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinare concretamente i giovani alle tematiche ambientali e contribuire a ridurre i cambiamenti climatici - spiegano dall'Amministrazione comunale - ogni albero contribuirà, infatti, a costituire in tutta Italia proprio un grande bosco diffuso, fatto di specie autoctone che cresceranno aumentando la qualità ambientale. Ogni pianta sarà geolocalizzata fotografando uno speciale cartellino e sarà possibile seguire l’andamento del bosco su un sito web, apprezzando anche il risparmio di anidride carbonica. Grazie al dirigente scolastico Domenico Pirrotta e a tutte le docenti del plesso per il loro entusiamo e la loro collaborazione. Una cerimonia semplice, ma dal forte significato simbolico, per sensibilizzare i nostri piccoli alunni all'importanza del bosco e degli alberi, per il contenimento dei cambiamenti climatici, del territorio e della conservazione della biodiversità".

