Un punto di riferimento e una presenza importante e fondamentale. Sono i nonni, o come si fanno chiamare ‘I giovani nonni’ della scuola dell’infanzia parrocchiale di Vanzaghello.

Un punto di riferimento e una presenza importante e fondamentale. Sono i nonni, o come si fanno chiamare ‘I giovani nonni’ della scuola dell’infanzia parrocchiale di Vanzaghello. Pronti, allora, ad andare in scena. Sì, perché per la fine dell’anno scolastico eccoli protagonisti con un bellissimo spettacolo che ha coinvolto e divertito tutti i bimbi sulla strada che da Roma (nell’anno del Giubileo) porta a casa. Costumi, scenografie e particolari mezzi, allora, per un appuntamento che ha regalato grandi emozioni e soprattutto tanto divertimento e gioia. Ed è stata anche l’occasione per ringraziare e ricordare quei nonni che, purtroppo, non ci sono più, ma che dal cielo continuano a stare accanto ai bimbi, accompagnandoli ogni giorno. Un vero e proprio mix di complicità, voglia di fare, impegno, dedizione, estro e creatività, per un un gruppo che durante tutto l’anno è sempre pronto a dare il suo sostegno e contributo a fianco dei piccoli alunni durante le varie iniziative. “Grazie per il tempo che dedicate con amore ai vostri nipoti e a tutti i bambini - dicono dalla scuola - Portate ovunque tantissimi sorrisi e gioia”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!