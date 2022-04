'Adottare: amore e responsabilità'

'Adottare, una scelta d'amore e responsabilità': proprio di adozione dei cani nei canili si parlerà venerdì 29 aprile, alle 21, in Villa Rusconi a Castano.

'Adottare, una scelta d'amore e responsabilità': proprio di adozione dei cani nei canili si parlerà venerdì 29 aprile, alle 21, nella sala di rappresentanza di Villa Rusconi a Castano. L'iniziativa, organizzata da 'Progettando Castano', in collaborazione con la Protezione Animali di Legnano e con il patrocinio del Comune, si soffermerà sull'approccio per l'adozione in modo consapevole, quindi sull'ambiente e le abitudini come base per la scelta, cosa aspettarsi una volta a casa e cucciolo, adulto o anziano. "E durante la serata, inoltre - spiegano i promotori - sarà possibile effettuare donazioni di alimenti per gli animali oppure prenotare il proprio incontro conoscitivo per fare un primo passo verso un'adozione". Per partecipare all'evento, servirà il 'green pass' e sarà obbligatoria la mascherina.

