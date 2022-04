Prima uscita ufficiale per il candidato sindaco di 'Insieme per Magnago e Bienate' (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e 'SiAmo Magnago e Bienate'), Dario Candiani.

Prima uscita ufficiale per il candidato sindaco di 'Insieme per Magnago e Bienate' (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e 'SiAmo Magnago e Bienate'), Dario Candiani. L'appuntamento è per sabato 30 aprile, dalle 10.30, in piazza San Michele. "Con il dottor Candiani vogliamo promuovere la nostra proposta per guidare Magnago e Bienate, unendo diverse forze ed energie in una nuova compagine amministrativa, valorizzando la salute del nostro vivere insieme, proponendo cosi una "cura" ed un gruppo, caratterizzato sì da diverse anime, ma unita nel perseguire il fine comune - scrivono - Tra i nostri candidati, persone con esperienza e giovani volenterosi, sono pronti per la corsa delle amministrative del prossimo giugno". Quella di sabato, dunque, sarà una delle occasioni per lo stesso Dario Candiani e per i candidati della sua lista di poter conoscere le idee, le proposte e le priorità dei cittadini del territorio per dare una svolta al futuro del capoluogo e della frazione.

