Tavella con Fratelli d'Italia

La notizia è arrivata proprio in queste ultime ore: Rocco Tavella, attuale consigliere comunale del Centrodestra magnaghese, entra ufficialmente a far parte di Fratelli d'Italia. "Ho aderito a FdI perché lo ritengo l’unico partito di Centrodestra fermo e coerente nei valori che ho sempre seguito e promosso - sono state le sue prime dichiarazioni". Rocco Tavella, figura storica del Centrodestra di Magnago e Bienate, da sempre pilastro di Forza Italia, aderisce a Fratelli d’Italia con l’ufficializzazione del suo tesseramento, a pochi giorni dall’inizio della campagna elettorale, che pur non vedendolo candidato, potrà usufruire del suo valente apporto. "L’ingresso di Rocco in FdI avvalora ancor più il nostro lavoro sul territorio - sottolinea Elia Peroni, responsabile del partito di Giorgia Meloni - dopo l’arrivo di Giacomo Redolfi, avere con noi Tavella è un esempio di come stiamo crescendo e di quanta fiducia ci sia attorno alla nostra realtà. Sicuramente con la sua esperienza, il ruolo che riveste e che ha rivestito in passato, sarà una pedina importante per tutto il nostro gruppo, sia in termini di collaborazione, sia di idee, soprattutto con la sua costante presenza sul territorio, nel mondo delle associazioni e dello sport. Un grande supporto ai nostri candidati Ragona Miceli e Redolfi nelle ormai imminenti elezioni".

