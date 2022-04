Il 60esimo di don Franco

L'ex decano e storico parroco cuggionese si appresta a celebrare i 60 anni di sacerdozio. La comunità casatese lo festeggierà alla messa delle 11 per ringraziare il Signore della sua vocazione.

Un parroco è un sacerdote che, dedicando la vita al Signore, si apre alla sua comunità guidandola alla fede. Tra gli esempi più virtuosi e più amati del territorio vi è sicuramente don Franco Roggiani che, si domani domenica 24 aprile, si appresta a celebrare i suoi 60 anni di sacerdozio. Un traguardo importante, segnato da tanti momenti indimenticabili, volti e persone che lo hanno incontrato ed apprezzato.

Cinque anni fa, nell’omelia della celebrazione per i suoi 55 anni da 'prete', don Franco ha sottolineato l’importanza della relazione e della preghiera con Dio Padre: “Il mio essere sacerdote è essere uno strumento nelle mani del Signore, pregate per me che possa esserlo fino alla fine, sempre servendolo con attenzione”.

La parrocchia di Casate celebrerà don Franco alla S.Messa delle ore 11. Un momento davvero semplice e significativo, per ringraziare il Signore della sua vocazione.

