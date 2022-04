Chiesetta di San Gerolamo: da punto di raccolta per i cittadini ucraini, adesso la Caritas di Castano ha deciso di ampliare il servizio anche a tutti i più bisognosi.

La vicinanza e il sostegno, come si dice, a 360 gradi. Sempre in prima linea, dunque, la Caritas di Castano e sempre accanto delle persone che, purtroppo, si trovano a confrontarsi con situazioni di difficoltà e disagio, perché, oltre alla raccola di aiuti per i cittadini ucraini costretti ormai da settimane e settimane a vivere i terribili momenti della guerra, ecco che, adesso, si è deciso di ampliare il servizio anche a tutti i più bisognosi del territorio. "Chiunque, insomma, può venire alla chiesetta di San Gerolamo, in piazza Mazzini, e qui avrà modo di trovare vestiario, generi alimentari, giocattoli, materassi, coperte, lenzuola, posate e oggetti per la casa - spiegano - E' importante, infatti, cercare di dare il massimo supporto a quanti hanno bisogno ed è questo, alla fine, che cerchiamo di fare". Una presenza davvero importante quella dei volontari castanesi; donne e uomini, adulti e giovani, fianco a fianco per provare a non lasciare solo nessuno. "Siamo aperti il lunedì e il giovedì pomeriggio e il venerdì mattina - continuano - Il materiale che ci è stato donato e che abbiamo a disposizione, poi, è tanto, perciò vorremmo provare a dare una mano a più gente possibile". Da una parte, quindi, l'Ucraina "La raccolta fino ad ora è andata molto bene - commentano - La solidarietà della gente è stata straordinaria", dall'altra, appunto, il sostegno a tutti coloro che sono in difficoltà "Già diversi i cittadini (stranieri e italiani) che si sono presentati - concludono - e che possono trovare da noi un punto di riferimento".

CHIESETTA DI SAN GEROLAMO: "AIUTI PER TUTTI"



