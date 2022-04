Maschera e costume: "Sono Spider-Man"

Lavoro, casa e famiglia: apparentemente una vita normale. Ma all'apparenza appunto, perché nel tempo libero lui è nientemeno che Spider-Man...

Lavoro, casa, famiglia e i classici e tradizionali impegni di ogni giorno: insomma, una vita che apparentemente sembra normale. Ma solo all’apparenza appunto, perché nel tempo libero lui è nientemeno che Spider-Man. Già, avete capito bene, proprio il famoso supereroe, o meglio, in questo caso, sarebbe più giusto dire un uomo ragno per passione e che fa bene. “Tutto è cominciato all’incirca 11 anni fa - racconta - E’ in quel momento, infatti, che ho conosciuto il mondo del cosplay (prima di allora, sinceramente, non sapevo nemmeno cosa fosse). Mi ricordo che andavo alle fiere, in quanto appassionato di fumetti, poi, vedendo le varie persone vestite da personaggi dei cartoni animati, dei film e della letteratura fantasy, ho cominciato ad informarmi e da lì mi sono incuriosito sempre di più, fino a diventarne protagonista anche io”.

La scelta, dunque, è andata proprio a Spider-Man. “Fin da bambino mi è sempre piaciuto - prosegue - Un po’ mi rappresenta, lui, ma pure Peter Parker nella sua goffaggine. Così ho deciso che quello avrebbe dovuto essere il mio travestimento e ho iniziato a partecipare alle varie iniziative che venivano organizzate nel territorio e in alcune zone d'Italia”. Una grande passione che è cresciuta nel tempo e, contemporaneamente (la cosa più importante), momenti per stare vicino e regalare un sorriso ai bimbi che, purtroppo, si trovano a confrontarsi con la malattia o con situazioni di difficoltà. “Perché accanto alle fiere o alle manifestazioni - spiega - con alcuni amici andiamo negli ospedali ad incontrare i piccoli pazienti ricoverati. Attimi bellissimi e che ti riempiono il cuore di emozioni. Alla fine, i veri supereroi sono proprio loro”.

Personaggi che, come dicevamo, da una parte fanno del bene, dall’altra portano i bambini e in generale i tanti vistatori dei differenti eventi a vivere atmosfere e ambientazioni ‘speciali’ e magiche. “Quando si incontrano i piccoli, quello che ti rimane stampato nella memoria sono gli occhi con i quali ti guardano - conclude - Nei volti c’è stupore e incredulità. Qualcosa di fantastico, che ti porterai sempre dentro. Così come particolare è la preparazione dei costumi, cercando di curare i singoli dettagli e ricordandosi che fondamentale sono metterci passione e divertirsi”. (Foto Gianni Mazzenga)

MASCHERA E COSTUME... PER DIVENTARE SPIDER-MAN



