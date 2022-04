La 18^ 'Su e Giò par Nusà'

E sono 18 edizioni. Torna, domenica 8 maggio, la camminata non competitiva ‘Su e Giò par Nusà’. Due, allora, i percorsi: da 6 e 10 chilometri.

E sono 18 edizioni. Torna, domenica 8 maggio, la camminata non competitiva ‘Su e Giò par Nusà’. Due, allora, i percorsi: da 6 e 10 chilometri tra le sponde del Naviglio Vecchio e i boschi. Il ritrovo alle 8, mentre la partenza è prevista alle 9. Tanti, poi, i premi e ristoro lungo il percorso e all’arrivo. È possibile iscriversi sul posto oppure pre-iscriversi via mail (consigliato per gruppi numerosi): fiaccolata [dot] nosatese [at] libero [dot] it (osto di iscrizione 3 euro). In caso di forte maltempo, la manifestazione verrà rimandata alla domenica successiva.

