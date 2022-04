Una panchina di pace

In piazza Cavour a Bareggio ecco la panchina che l’Amministrazione comunale ha dipinto con i colori delle bandiere di Russia e Ucraina, unite da un cuore.

Unite da una panchina. Ucraina e Russia, Russia e Ucraina. Ciò che non riesce ora a fare la storia con il sanguinoso conflitto è riuscito a fare, sia pure come gesto simbolico, il Comune di Bareggio. La scorsa mattina, infatti , è stata inaugurata in piazza Cavour una panchina voluta dall'Amministrazione comunale con i colori delle due nazioni.

"Oltre a iniziative concrete come la raccolta e l'invio degli aiuti al popolo ucraino - spiega in una nota il sindaco Linda Colombo - accogliendo e facendo una sintesi tra le proposte ricevute da diversi cittadini russi e ucraini residenti a Bareggio e anche da Italia Viva, abbiamo deciso di dare vita a quest'iniziativa simbolica, una panchina, nel cuore del paese che si fa portatrice di un messaggio di pace". All'inaugurazione erano presenti le autorità istituzionali e il parroco don Luca Nichelini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!