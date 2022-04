Un uovo di Pasqua 'speciale' a Magnago. L'hanno realizzato Igor, originario dell'Ucraina, ma da anni residente in Italia, e un gruppo di ucraini scappati dalla guerra.

La fantasia e la creatività sono quelle di Igor, originario dell'Ucraina, ma da anni ormai residente a Magnago, e di un gruppo di cittadini ucraini in fuga dalla guerra e che proprio nel paese del nostro territorio, oggi, sono ospitati. Un uovo di Pasqua 'speciale' e non è solo per le dimensioni (molto più grande rispetto al normale), bensì soprattutto perché è, appunto, nato dall'importante collaborazione. "Nello specifico, la struttura è in polistirolo - spiega lo stesso Igor - quindi, abbiamo sistemato la rete e lo stucco, per poi decorarlo e colorarlo". Angioletti, fiori e, ovviamente, la scritta 'Buona Pasqua', insomma, a caratterizzarlo e renderlo sempre più particolare. "E la bellezza sta nel fatto che alla sua realizzazione abbiamo lavorato tutti assieme, con alcuni miei concittadini che sono scappati dai bombardamenti e che sono arrivati qui - continua - Per noi è una tradizione, infatti, da una parte pitturare le uova, dall'altra anche preparare dei cestini con diverso cibo da portare in chiesa per la benedizione; infine, proprio il giorno di Pasqua, si mangia quello che, appunto, è stato benedetto".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!