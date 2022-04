Castellanza: 39 ucraini ospitati

Al momento sono 39 e hanno trovato ospitalità in dodici alloggi. La città e la comunità parrocchiale di Castellanza hanno spalancato la porta con decisione e nobile slancio di cuore alle persone in fuga dall'Ucraina martoriata dai bombardamenti.

Al momento sono 39 e hanno trovato ospitalità in dodici alloggi. La città e la comunità parrocchiale di Castellanza hanno spalancato la porta con decisione e nobile slancio di cuore alle persone in fuga dall'Ucraina martoriata dai bombardamenti. Gli appelli tanto dell'Amministrazione comunale come della Parrocchia non sono quindi caduti nel vuoto e hanno avuto a riscontro, oltrechè l'accoglienza, anche una significativa raccolta di contributi economici da inviare, appunto, all'Ucraina: 11.318,50 euro. La Parrocchia invita la comunità a seguitare su questa strada dando la propria donazione o lasciando le offerte in chiesa o all'Iban IT 59 q 0503 450123000000002391.

