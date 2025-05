Va in scena sabato 24 maggio: uno spettacolo di danza per sostenere chi ha più bisogno.

Sabato 24 maggio 2025, alle ore 21, il sipario del Teatro Dante di Castellanza si alzerà su La Notte dei Miracoli, spettacolo di danza, interpretato da B.Crew e liberamente ispirato alla fiaba di Collodi Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. Ma non sarà solo una serata di arte e intrattenimento: l’intero incasso sarà devoluto a sostegno delle attività dell’associazione Solidarietà Famigliare, che da oltre quarant’anni si prende cura delle persone con disabilità e delle loro famiglie sul territorio castellanzese.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la B.Crew – dance crew del centro sportivo B.Fit di Legnano – e Solidarietà Famigliare, con il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate. Per una sera cultura, sport, arte e solidarietà si fondono in un unico gesto di comunità.

Il biglietto d’ingresso è stato fissato a 10 euro e la prevendita è attiva dal 30 aprile presso il 14 Art Gallery Café in via Vittorio Veneto 19, a Castellanza. Ogni euro raccolto contribuirà a finanziare progetti e servizi rivolti a chi affronta ogni giorno le difficoltà legate alla disabilità, offrendo strumenti, accompagnamento e supporto alle famiglie coinvolte.

«Crediamo profondamente nel valore della solidarietà come collante della nostra comunità», ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «Iniziative come questa serata sono l’espressione più autentica di ciò che significa essere comunità: mettersi in gioco, ciascuno con le proprie forze, per non lasciare mai indietro i più deboli.»

Sul palco, la B.Crew – già protagonista di eventi nazionali e internazionali, nonché dance team ufficiale della Nazionale Maschile di Basket agli Europei del 2022 – porterà in scena una rilettura in chiave danzata della storia del burattino più famoso del mondo. La direzione artistica e le coreografie sono firmate da Rachele Tarantino, ballerina professionista e docente di danza, affiancata da Chiara Milanese e Aurora Pasquali. Le scenografie e la regia portano anch’esse la firma di Tarantino, mentre le illustrazioni sono realizzate da Silvia Perego e Letizia Luraghi.

I fondi raccolti durante la serata sarano devoluti a Solidarietà Famigliare, un’associazione di volontariato fondata nel 1981 a Castellanza per volontà di un gruppo di famiglie, volontari e amici accomunati dal desiderio di dare risposte concrete ai bisogni delle persone disabili. Il progetto è il frutto del sogno di Egidio Ferrario, un giovane castellanzese costretto su una sedia a rotelle, che nel 1979 espresse il desiderio – durante un incontro con Papa Giovanni Paolo II – di creare un’associazione che riunisse le famiglie colpite dalla disabilità. Anche se Egidio è scomparso pochi mesi dopo, il suo ricordo e la sua volontà sono diventati la forza che ha dato vita a Solidarietà Famigliare.

In questi 45 anni di attività, l’associazione ha ampliato progressivamente il suo impegno. Nel 1991 è stato avviato un Centro Socio Educativo (oggi Centro Diurno Disabili – CDD); nel 2001 è nata la prima Comunità Alloggio residenziale per disabili (oggi CSS), seguita nel 2018 da una seconda Comunità Alloggio (anch’essa oggi CSS). Tutte e tre le strutture sono accreditate presso la Regione Lombardia e rappresentano un punto di riferimento fondamentale per tante famiglie. Solidarietà Famigliare si fonda sul valore della condivisione, dell’aiuto gratuito e dell’amicizia autentica, con l’obiettivo di favorire l’inserimento famigliare, sociale e professionale delle persone disabili, offrendo servizi continuativi e qualificati.

Dopo il debutto di successo nel giugno 2024, La Notte dei Miracoli torna in scena con un messaggio ancora più potente: la bellezza può diventare strumento di cambiamento, la danza può accendere la speranza, e il teatro può davvero trasformarsi in un luogo dove i miracoli accadono — grazie al cuore di chi partecipa.

