Musica in piscina

Piscina di Cuggiono: con le vasche scoperte e il grande parco alberato torna anche la possibilità delle serate sul terrazzo ascoltando buona musica.

Si avvicina l’estate e anche l’apertura della piscina scoperta dello storico impianto cuggionese, un fiore all’occhiello che non smette di fiorire stagione dopo stagione. E con le vasche scoperte e il grande parco alberato torna anche la possibilità delle serate sul terrazzo ascoltando buona musica. Una tradizione ormai consolidata che ha riscontrato un buon successo grazie anche alla disponibilità dei vari gruppi che si sono esibiti negli anni passati. Un successo che spesso significa fatica e investimenti per la società di gestione che però non vuole rinunciare a dare spazio a chi vuole suonare. Per l’estate 2022 quindi la Games snc metterà a disposizione tutti i venerdì sera, dal 10 giugno fino a fine estate, il palco della terrazza a chi vuole esibirsi. Quindi è già pronto il calendario dove chi vuole può inserirsi chiamando in piscina allo 02/974384

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!