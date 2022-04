"Futuro sindaco, vorrei..."

Quando mancano pochi mesi ormai all'appuntamento elettorale per scegliere la nuova amministrazione comunale di Magnago e Bienate, cosa chiederebbero cittadini e commercianti, allora, al futuro sindaco?

Le richieste, alla fine, sono differenti. E, dopotutto, altrimenti non potrebbe essere. Quando mancano, insomma, ormai pochi mesi all'appuntamento elettorale per scegliere la futura Amministrazione comunale di Magnago e Bienate, che cosa vorrebbero, appunto, chiedere cittadini e commercianti al nuovo sindaco? "Più manutenzione, perché ci sono, purtroppo, delle strade che sono anni e anni che rimangono abbandonate a se stesse - commenta una donna - Quindi, soluzioni alla difficile situazione dei medici di base che mancano e anche qualche iniziativa per riportare la gente ad uscire". "Sicuramente la sanità è una tematica sulla quale vorrei si concentrassero le attenzioni - ribadisce una signora - La carenza dei dottori di famiglia è una problematica grossa. E, poi, la sistemazione di alcuni angoli e zone del capoluogo e della frazione".

"Far tornare a rivivere il paese, visto che da tempo abbiamo una realtà che ha continuato a spegnersi - afferma una commerciante - Per chi ha un'attività commerciale, inoltre, un po' più di elasticità per quanto concerne l'utilizzo del suolo pubblico: mi rifersico, ad esempio, ad agevolezioni sui costi". "La prima cosa che mi viene in mente è un'area cani - spiega un'altra signora - Assieme, la manutenzione delle strade e un nuovo parco per i bambini, oltre ad un'area per i ragazzi, dove svolgere attività. In ultimo, si sta parlando di una casa di riposo, penso che sia fondamentale creare servizi per le persone anziane". "Sistemare le arterie stradali; ce ne sono diverse che sono dimenticate - dice un signore". "Avere medici di base, che oggi sono davvero pochi - conclude un pensionato - Senza dimenticare qualche momento di coinvolgimento e aggregazione per la cittadinanza".

CITTADINI E COMMERCIANTI: "AL NUOVO SINDACO, CHIEDEREI..."



