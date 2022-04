Cuggiono e il turismo al BIT

Villa Annoni, la Basilica, Castelletto di Cuggiono, il Naviglio e il Ticino... tanti spunti che possono attrarre visitatori, 'ingolositi' anche dai sapori del territorio.

Una sostenuta affluenza di visitatori ha salutato il ritorno in presenza di BIT 2022, la manifestazione di riferimento per il turismo in Italia, che si è conclusa oggi a fieramilanocity: tre giorni di intenso networking e presentazioni di novità, caratterizzati dalla qualità delle proposte degli espositori e dei buyer altamente profilati.

Qualità che si è declinata sempre più in tendenze futuribili, come il metaverso e i viaggi spaziali, ma anche con la conferma per la prossima stagione del turismo slow, etico e sostenibile. Una delle tendenze clou di quest’anno sono i cammini, da quelli spirituali ai naturali, con il ritorno del cicloturismo, le vacanze attive e all’aria aperta con un tocco di luxury e glamour, come nel glamping. Sempre molto forte il trend enogastronomico, coniugato alla scoperta dei borghi e di storia e cultura.

Tra i comuni del territorio che può vantare più 'rilevanza' locale vi è sicuramente Cuggiono. Villa Annoni, la Basilica, Castelletto di Cuggiono, il Naviglio e il Ticino... tanti spunti che possono attrarre visitatori, 'ingolositi' anche dai sapori del territorio. Ecco allora che anche il sindaco Giovanni Cucchetti si è presentato al BIT in programma in questi giorni a Milano.

"Sono stato alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) per far conoscere le bellezze di Cuggiono e Castelletto presso le stand "Abbiatense e Magentino tra Navigli e Ticino - spiega - Una grande occasione per mostrare i tesori del nostro paese a chi ama il turismo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!