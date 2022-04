Rombano i motori al Parco

Rombano i motori a Marcallo. E mai come stavolta frase fu più azzeccata. Già, perché al Parco Ghiotti, ecco che protagoniste indiscusse sono state le auto americane e le moto.

Rombano i motori a Marcallo. E mai come stavolta frase fu più azzeccata. Già, perché per tutta la domenica appena trascorso, al Parco Ghiotti, ecco che protagoniste indiscusse sono state le auto americane e le moto. 'The Lost Boys', questo il titolo della manifestazione (con 'Unic Bikers Bar' e l'assessorato alle Manifestazioni e Tempo Libero del Comune) che ha saputo coinvolgere e richiamare visitatori da ogni angolo del territorio e non solo. Una giornata, insomma, di grande divertimento, condivisione ed emozioni, appunto, a quattro e due ruote, assieme a stand, cibo, musica e momenti gli uni affianco agli altri. (Foto Gianni Mazzenga)

