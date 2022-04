Staffette... tutti in pista

Una domenica di sport allo stadio 'Annibale Sacchi' di Castano. La pista del campo sportivo, infatti, ha ospitato il campionato provinciale di staffette.

Quando si dice "una domenica a tutto sport...". E, allora, quale location migliore poteva esserci se non il campo sportivo di via Olimpiadi? Già, perché proprio nel weekend appena trascorso, la pista dello stadio 'Annibale Sacchi' di Castano è stata teatro del campionato provinciale di staffette. Per inaugurare l'impianto, poi, si si è aggiunto anche il Comitato provinciale di Varese, che ha corso assieme alle società milanesi - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Un bell'esempio di collaborazione e di ottimizzazione delle gare e di tutte quelle energie organizzative necessarie per una manifestazione del genere. Tantissime le persone presenti, che hanno fatto bella la nostra città. Dopo tante parole, insomma, ecco i fatti (quelli veri); ecco il senso della scelta che abbiamo fatto; ecco tutto quello che immaginavamo e questo è solo l'inizio. Sono partite, alla fine, le prove generali per la Castano Comune Europeo dello Sport che nel 2023 ci porterà in Europa con la passione, la forza e i valori sportivi".

