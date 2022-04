"Don Mario, pastore attento"

L'Amministrazione comunale di Magnago e Bienate ha reso omaggio a don Mario Corti, dedicangogli una targa. Parroco magnaghese dal 1957 al 1982.

Parroco dal 1957 al 1982. Un ricordo più che mai vivo nella memoria e nei cuori di tanti magnaghesi. Una figura che ha scritto pagine e pagine importanti del paese e un punto di riferimento per molti fedeli e cittadini. Don Mario Corti: proprio a lui, allora, ecco che l'Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio, dedicandogli una targa nella piazzaetta di via don Checchi, a poca distanza dalla chiesa Parrocchiale. "Nato ad Ello (Lecco) il 26 ottobre 1916, è stato parroco di Magnago per 25 anni - ha spiegato il sindaco Carla Picco - A lui si devono tante opere di ammodernamento, rifacimento, restauro e nuove costruzioni. Attivo anche in campo sociale ed educativo (fattoria, case e oratorio femminile), è stato pastore attento e, come dice Papa Francesco, con l'odore delle pecore".

