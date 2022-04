Una targa per don Mario

A Magnago molti lo ricordano bene e lo portano sempre nel cuore. Domenica 10 aprile, alle 11.30, verrà scoperta una targa in memoria di don Mario Corti.

A Magnago molti lo ricordano bene e lo portano sempre nel cuore. Don Mario Corti ricoprì l'incarico di parroco della chiesa di San Michele Arcangelo di Magnago dal 1957 al 1989. Domenica 10 aprile, proprio per ricordarne la figura pastorale e l'entusiastico e appassionato operato per la comunità parrocchiale, il Comune gli dedicherà una targa che sarà scoperta alle 11.30. Il momento commemorativo verrà preceduto dalla celebrazione della Santa Messa alle 10.30 in via don Checchi, altro sacerdote che appartiene saldamente alla memoria della comunità cittadina.

