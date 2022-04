Interventi e cantieri al ponte sul Naviglio. Ormai sono mesi e mesi, tra chiusure e senso alternato. Molti i cittadini che si interrogano sulle tempistiche.

Prima la chiusura, poi (e anche adesso) il semaforo con il senso alternato. Mesi e mesi, insomma, di cantieri al ponte sul Naviglio a Turbigo, lungo la Statale 341. “Ma fino a quando ancora?”, se lo stanno chiedendo, da settimane, più cittadini e quanti si trovano a passare in quel tratto di strada. “Forse se lo avessero rifatto con altri materiali, a quest’ora sarebbe già concluso - commenta un pensionato - Gli interventi stanno richiedendo davvero molto tempo”. “Sinceramente non vado spesso nella zona, però pensavo che i lavori fossero ormai ultimati - ribadisce una donna - Non dimentichiamoci che lì, ogni giorno, transitano diversi mezzi e, in questa situazione, pertanto, si creano disagi alla circolazione”. “Un’opera necessaria e fondamentale, ma le tempistiche, a mio parere, sono diventate un po’ troppo lunghe, con le conseguenze e le difficoltà che stanno interessando il traffico - afferma un signore”. “Una situazione che andrebbe analizzata e approfondita in maniera più specifica a livello locale - gli fa eco un altro turbighese - Chi ci rimette, alla fine, infatti, sono sempre i cittadini. E’ da quasi un anno che il ponte è così”. “Certo, per i lavori, molto probabilmente, si sta impiegando un po’ troppo tempo - conclude un signore - Mentre per quanto riguarda l’impatto, secondo me, non è poi così grosso. Voglio, invece, valutare il tutto nel contesto generale, ossia finalmente cominciamo a sistemare i ponti”.

LAVORI AL PONTE: "TEMPI, TANTO (TROPPO) LUNGHI"



