L'assessore regionale in visita all'Avis

All’Avis di Bareggio i complimenti anche di Regione Lombardia: nelle scorse ore, infatti, l’assessore regionale alla Famiglia e Solidarietà Sociale, Alessandra Locatelli, si è recata nella sede dell’associazione per ringraziare il presidente e tutti i soci, sempre pronti a donare a chi ha bisogno.

All’Avis di Bareggio i complimenti anche di Regione Lombardia: nelle scorse ore, infatti, l’assessore regionale alla Famiglia e Solidarietà Sociale, Alessandra Locatelli, si è recata nella sede dell’associazione per ringraziare il presidente e tutti i soci, sempre pronti a donare a chi ha bisogno. Ad accoglierla il sindaco Linda Colombo e il consigliere regionale Silvia Scurati: “È stata l'occasione per far conoscere da vicino all’assessore una delle sezioni più attive del territorio – ha dichiarato il primo cittadino - che non si è fermata neanche durante la pandemia arrivando a sfiorare le 900 donazioni tra sangue e plasma nel corso del 2021. Mi unisco ai suoi complimenti e ai suoi ringraziamenti al presidente Paolo Costa e a tutti i componenti della sezione bareggese che da oltre sessant’anni, spesso in silenzio e lontano dai riflettori, è sempre in prima fila quando si tratta di fare del bene”. “Da sempre Regione Lombardia – ha aggiunto il consigliere Scurati - è vicina al terzo settore e a tutti i volontari che anche durante la pandemia non hanno mai smesso di portare il proprio supporto ai propri concittadini. AVIS, come anche la Croce Azzurra anche lei presente all’incontro, è una di queste realtà, grandi e preziose. Grazie a tutti i volontari”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!