Staffette: in pista a Castano

Fermo per l'emergenza Covid, adesso è pronto a tornare e lo farà a Castano. Domenica 10 aprile, il campionato provinciale staffette sulla pista dello stadio castanese.

Fermo per l'emergenza Covid, adesso è pronto a tornare e lo farà proprio nel nostro territorio, precisamente a Castano. Domenica 10 aprile, infatti, sulla pista dello stadio 'Annibale Sacchi' ecco, infatti, il campionato provinciale di staffette. "Per inaugurare l'impianto, poi, si aggiungerà anche il Comitato provinciale di Varese, che correrà insieme alle società milanesi - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Un bell'esempio di collaborazione e di ottimizzazione delle gare e di tutte quelle energie organizzative necessarie per una manifestazione del genere". L'appuntamento, inoltre, vedrà protagonisti pure gli Esordienti, che avranno la possibilità di gareggiare sui 400 metri; mentre, per le steffette giovanili, classico programma con: 4x100, 3x800 Rag e 3x1000 Cad. L'inizio delle gare sarà alle 13 con le prove Esordienti e dalle 14, via al Campionato Staffette con la 4x100 Ragazze.

