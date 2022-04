La consegna dei buoni spesa

Finalmente dopo qualche mese di attesa, ecco che hanno cominciato a essere erogati i buoni spesa a favore di chi ha partecipato all'iniziativa #iocomproaBuscate.

Finalmente dopo qualche mese di attesa, ecco che hanno cominciato a essere erogati i buoni spesa a favore di chi ha partecipato all'iniziativa #iocomproaBuscate. Più di 200 i partecipanti per questa seconda edizione, che ha riscosso i favori della cittadinanza e che ha dato una notevole mano nel rilanciare il commercio cittadino. I buoni sono consegnati presso l'Ufficio Protocollo in base al cognome, dalle 8.30 alle 10.30. Chi non avesse ancora ritirato i suoi buoni spesa, può rivolgersi allo sportello in questi orari.

