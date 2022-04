Lunedì in Fiera

La tradizione che si è rinnovata. Come ogni anno, infatti, ad aprile ecco a Castano l'immancabile e storico appuntamento con la 'Fiera Primaverile'.

La tradizione che si è rinnovata. Come ogni anno, infatti, ad aprile ecco a Castano l'immancabile e storico appuntamento con la 'Fiera Primaverile'. E, così, per tutta la giornata di oggi (lunedì 4), in piazza Mazzini sono arrivate le bancarelle con diversi prodotti per tutti. Un momento fisso nel calendario della città e dei castanesi, che si ripete dal lontano 1875.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!