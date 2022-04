La nuova Comunità Pastorale

Magnago e Bienate: la celebrazione per l'inizio ufficiale della nuova Comunità Pastorale 'Il Cenacolo' e l'ingresso di don Marco come parroco, appunto, anche di Bienate.

La celebrazione presieduta da Monsignor Luca Raimondi. Le emozioni, poi, che hanno fatto capolino nei cuori e nella testa e, in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere, perché l'appuntamento era di quelli che si ricorderanno per sempre. Da una parte, infatti, ecco l'inizio ufficiale della nuova Comunità Pastorale 'Il Cenacolo' (che riunisce le parrocchie San Michele Arcangelo di Magnago e San Bartolomeo Apostolo di Bienate), dall'altra l'ingresso di don Marco Basilico come parroco, appunto, anche di Bienate. "Un evento di chiesa singolare ed unico - ha detto lo stesso don Marco - Un'occasione preziosa per riflettere sul nostro essere proprio chiesa e corpo di Cristo, composto da tante membra, ma unite, perché uno solo è il Signore. Ecco, allora, su cosa dobbiamo riflettere, sulla parola insieme, animati dalla fede nel Signore risorto. Tornando a ridire con forza la bellezza della nostra fede e del nostro credere in Gesù. E per fare ciò, occorre consoscerlo, ascoltare la sua parola, saper riconoscere la grandezza del dono che abbiamo ricevuto. Pertanto, affidiamoci a Dio, affinché ci acccompagni in questo momento importante del nostro essere chiesa. Chiediamo a lui di essere sempre più comunità compassionevole, aperta alla speranza e ricolma di gioia".

