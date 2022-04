La Fiaccolata votiva

Dalla chiesa di San Filippo Neri a Vanzaghello: si prepara la 56^ Fiaccolata votiva e pellegrinaggio parrocchiale, appunto, a Torino (presso gli oratoriani).

Dalla chiesa di San Filippo Neri a Vanzaghello: si prepara la 56^ Fiaccolata votiva e pellegrinaggio parrocchiale, appunto, a Torino (presso gli oratoriani). L'appuntamento è per il prossimo 1 maggio e, anche quest'anno, il percorso verrà fatto, una parte di corsa e una parte, invece, con biciclette attrezzate. Chi volesse partecipare, la quota è di 20 euro (comprensivo di maglietta e rimborso spese per gli autisti), mentre per gli autisti con auto propria la partecipazione è gratuita (previsto rimborso carburante); le iscrizioni, infine, si effettuano compilando l'apposito modulo e riconsegnandolo in oratorio entro il 10 aprile.

