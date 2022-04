BAFF: subito grandi nomi

Subito grandi nomi per la 20^ edizione del B.A. FilmFestival a Busto Arsizio. Per l'apertura, ecco Bille August, Franco Nero, Anita Caprioli e Lidia Liberman.

Subito grandi nomi per la 20^ edizione del B.A. FilmFestival a Busto Arsizio. Durante la giornata e la serata di apertura (sabato scorso), infatti, ecco il Premio Oscar Bille August (il regista danese vincitore per ben due volte della Palma d’Oro a Cannes) e con lui Anita Caprioli, Lidia Liberman e Franco Nero. Mentre domenica è stata la volta di Liana Orfei, che ha presentato la sua autobiografia 'Romanzo di vita vera' (un racconto che va dal mondo del circo, suo ambiente naturale, al fianco dei fratelli Nando, Rinaldo e alla cugina Moira e insieme all’ex marito, il virtuoso giocoliere Angelo Piccinelli, alla vita difficile durante la guerra; dall’esperienza del cinema, quando Fellini la scoprì, alle scene teatrali e alla televisione; passando, poi, per Guido Andrea Pautasso e Irene Stucchi con 'Fantozzi, ragionier Ugo. La (ir)resistibile ascesa di un perdente nato' e concludere gli appuntamenti con 'Il Silenzio e il canto', opera virtuale per voci e strumenti firmata da Alessandro Solbiati, e tanti altri momenti che hanno conquistato tutti. (Foto Facebook 'B.A. FilmFestival')

