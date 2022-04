Nuovo defibrillatore in farmacia

Se usato con competenza e tempestività può salvare vite. Il nuovo defibrillatore automatico collocato sul muro esterno della Farmacia San Giulio di via Vittorio Veneto 21 a Castellanza è un nuovo alleato fortemente voluto da 'Castellanza servizi patrimonio' per fronteggiare efficacemente gli scompensi cardiaci attuando un intervento immediato.

Se usato con competenza e tempestività può salvare vite. Il nuovo defibrillatore automatico collocato sul muro esterno della Farmacia San Giulio di via Vittorio Veneto 21 a Castellanza è un nuovo alleato fortemente voluto da 'Castellanza servizi patrimonio' per fronteggiare efficacemente gli scompensi cardiaci attuando un intervento immediato. Il nuovo impianto è registrato all'Agenzia regionale urgenza della Regione e questo gli consentirà di essere localizzato con rapidità in caso di situazioni emergenziali. "E' un presidio medico - afferma l'amministratore unico, nonché ex primo cittadino castellanzese Livio Frigoli - che abbiamo voluto acquistare per una maggiore sicurezza dei cittadini, per garantire un primo soccorso efficace in caso di necessità così da tutelare la salute e la vita delle persone". Lo strumento potrà essere usato da chiunque si imbatta in una persona colta da malore e con la consulenza telefonica del 118.

