Marta per il 'post' Picco

I primi ad uscire, ufficialmente, alla scoperta. Se fino a qualche giorno fa, infatti, erano solo e semplicemente delle voci e ipotesi, adesso, invece, c'è la conferma. Per il 'post' Carla Picco (pronta a chiudere i suoi due mandati da sindaco), l'attuale squadra di governo di Magnago e Bienate ha deciso di puntare sul consigliere uscente Gianluca Marta. Un giovane candidato, insomma, per provare a guidare il capoluogo e la frazione anche nei prossimi 5 anni e una figura che, nell'ultimo quinquennio, all'interno, appunto, della maggioranza si è occupato di cultura. "Una persona di ottime qalità e capacità - ha commentato il primo cittadino uscente, Carla Picco - Dopo una serie di incontro al nostro interno, si è arrivati a questa scelta. Adesso le attenzioni saranno concentrate sulla lista (ormai praticamente o quasi completata), sul programma e sui momenti di confronto e condivisione con la popolazione".

