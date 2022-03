Ricky... subito green level

Dice quel vecchio detto che "chi ben comincia". E, alla fine, beh... miglior esordio per Ricky De Franceschi non poteva esserci nel campionato regionale di reining.

Dice quel vecchio detto che "chi ben comincia". E, alla fine, beh... miglior esordio per Ricky De Franceschi non poteva esserci. Già, perché il giovane di Castelletto di Cuggiono, al suo debutto nel campionato regionale piemontese di reining, si è aggiudicato nientemeno che la classe green level. Un risultato, dunque, importante e che arriva dopo tanto impegno e lavoro. Sono 5 anni, infatti, che pratica questa disciplina, allenandosi con costanza e attenzione sotto la guida del veterano Rodrigo 'Rod' Alberti e dimostrando, ogni volta, grandi qualità e capacità. "La vita del rider richiede tanto impegno e passione e non deve mancare il feeling con l'animale - ha spiegato - Ne è la prova come con il mio cavallo Rumble in the jungle BB, grazie agli insegnamenti di Rodrigo, sono riuscito a distinguermi già all'esordio. Certo, so bene che la strada è lunga e in salita, ma la determinazione spero mi porteranno ad avere grosse soddisfazioni. Sì perchè nello sport non conta solo vincere, bensì anche divertirsi. Intanto mi godo il risultato ottenuto, ringraziando la mia famiglia per il supporto e tutto il team di 'Rod'. Un grazie speciale, inoltre, pure ad Alessandro Alberti, mio idolo del reining... chissà che un giorno non possa essere come lui e se non ci dovessi riuscire, proverò, comunque, almeno ad imitarlo".

