Il 'nuovo' design

Da quando è iniziata la pandemia abbiamo iniziato a vivere la casa in modo diverso rispetto a come eravamo abituati, non è più solo un luogo di rifugio...

Da quando è iniziata la pandemia abbiamo iniziato a vivere la casa in modo diverso rispetto a come eravamo abituati, non è più solo un luogo di rifugio dove riposare e trascorrere momenti con famiglia e amici, ma è diventata anche un luogo di studio e di lavoro. Le tendenze di design del 2022 partono dai dispositivi smart: abbiamo imparato a non dare per scontati i nostri dispositivi smart che ci permettono di lavorare e di dare esami da casa. La soluzione open space ci permette di creare spazi multifunzionali, trasformando ad esempio la zona living in un ufficio comodo e dotato di tutti gli strumenti di lavoro necessari.

Un’altra tendenza, presente già nel 2021, è il cottagecore, questa estetica abbraccia l’idea di vivere uno stile di vita semplice e rurale, utilizzando carta da parati con fantasie vintage, tappezzeria floreale e legno. Lo stile cottagecore permette di sentirsi immersi nella natura anche se vive in città. Lo stile minimal non conosce epoca né mode: lo ritroviamo sempre, dato che la volontà di eliminare il superfluo è uno stile di vita. Il nuovo minimalismo è equilibrato e ha l’obiettivo di creare un’oasi di benessere e tranquillità, soprattutto quando viene fuso con altri stili, come il Feng Shui, mirando al benessere della persona a partire dagli oggetti di cui si circonda.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!