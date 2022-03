Arredamento ecosostenibile

La parola chiave del 2022 è ecosostenibilità, il trend per l’arredamento dà preferenza a materiali riciclati e realizzati a basso impatto ambientale.

La parola chiave del 2022 è ecosostenibilità, il trend per l’arredamento dà preferenza a materiali riciclati e realizzati a basso impatto ambientale. Oltre a scegliere in modo accurato i materiali, sarà fondamentale usare al meglio gli spazi a disposizione, fare acquisti mirati e trasmettere un senso di natura anche sul lato estetico. Negli ultimi anni sono tornati di moda gli arredi dalle forme tondeggianti, morbide e sinuose. Sono tipici degli stili retrò, ma trovano il giusto spazio anche in ambienti moderni e contemporanei. Per il 2022 il design arrotondato influenzerà un po’ tutto: dai divani, ai tappeti, agli specchi.

Non soltanto le forme, ma anche i tessuti si ammorbidiscono, torna di moda il velluto, in grado di rendere elegante qualsiasi spazio. Il velluto si adatta benissimo anche agli ambienti dallo stile minimal, soprattutto se declinato in colori più chiari. Non soltanto velluto, tra i materiali più amati abbiamo il legno che dona calore e personalità all’ambiente. Il vetro ci permette di giocare con le forme e con i colori, andando anche a creare suggestivi giochi di luce.

Ed infine abbiamo la pietra, usata non solo per i piani cottura, ma anche per realizzare pareti interne in pietra, per donare all’ambiente un effetto rustico molto originale. Sempre tornando alla sostenibilità le decorazioni sono all’insegna del riciclo e dell’handmade. Piccoli oggetti fatti a mano, servizi di piatti vintage portano un tocco di originalità. Molta importanza si dà all’elemento naturale, declinato non solo con piante, fiori e piante stabilizzate ma anche son carta da parati dai richiami esotici.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!