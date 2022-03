La colonna sonora per il 'si'

La colonna sonora scelta per scandire i vari momenti delle nozze dovrà essere un viaggio tra i brani preferiti degli sposi.

La colonna sonora scelta per scandire i vari momenti delle nozze dovrà essere un viaggio tra i brani preferiti degli sposi. Se sviluppata con la giusta cura può davvero contribuire a sottolineare il carico emotivo che il matrimonio reca con sé. Si può creare una lista con brani classici ed intramontabili che accompagnano per esempio il momento in cui la sposa attraversa la navata ed un’altra lista composta invece dai brani preferiti dagli sposi, da suonare durante il ricevimento e durante il ballo degli sposi. Si tratta di una selezione musicale che sicuramente gli sposi non dimenticheranno mai!

