Con ‘ArteCasa’ progettisti ed interior designer realizzano i tuoi sogni

Molto più che un negozio tradizionale, Progetto ArteCasa si propone di creare un ambiente familiare, intimo e accogliente che invita il cliente alla scoperta.

Progetto ArteCasa non è il solito mobilificio. E questo lo si può notare solamente sbirciando dalla vetrina: se non saranno i pezzi unici d’arredamento ad attirarvi all’interno, il vostro occhio sarà sicuramente catturato dalle forme singolari e dai colori sgargianti. Molto più che un negozio tradizionale, Progetto ArteCasa si propone di creare un ambiente familiare, intimo e accogliente che invita il cliente alla scoperta. Dalle ristrutturazioni all’arredamento, da un vero e proprio studio dello spazio al più piccolo dettaglio materiale, il cliente non è mai solo: Progetto ArteCasa è un vero e proprio punto di riferimento dove il cliente incontra progettisti e interior designer per dare vita al progetto che ha in mente. “La cosa più bella è certamente vedere lo sguardo meravigliato e soddisfatto dei clienti quando vedono i loro sogni diventare una realtà che possono vivere tutti i giorni e chiamare ‘casa’” così l’Arch. Barbara Naldi, la titolare, ci descrive con un sorriso la sua attività. ArteCasa non è solo uno showroom… perché i progetti sono personalizzabili al 100%. Progettisti, architetti e designer fanno squadra per esaudire i desideri di ogni cliente: dopo un attento studio dello spazio si passa ad una fase più concreta di progettazione, alla scelta dei materiali, delle forme, delle luci con l’obiettivo di creare un insieme armonioso, uno spazio efficiente, vivibile, ma soprattutto che abbia stile e personalità. Che tu abbia bisogno di dare un tocco di originalità o ristrutturare la tua casa, negozio o ufficio da cima a fondo per renderlo più moderno ed elegante, non puoi non fare spazio all’arte: “La casa è il luogo in cui la qualità incontra lo stile, dove il concetto di abitare si tramuta in interni concreti, funzionali, contemporanei, formalmente impeccabili - spiegano dal gruppo - Le parole chiave del nostro lavoro sono qualità, cura per i dettagli e gusto tutto italiano per rendere speciale ogni spazio ed incontrare le più svariate esigenze dell'abitare contemporaneo. Siamo sempre alla ricerca delle ultime tendenze dell'Home décor. Vieni a trovarci nel nostro showroom d'arredamento per scoprire l'intera selezione di prodotti.” Progetto ArteCasa è questo: professionalità, qualità e originalità. Una realtà unica tutta da scoprire che vi aspetta in viale Europa 13, a Buscate.

