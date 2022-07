Da Herrin per il 'Solstizio'

Da venerdì 24 a domenica 26 giugno si è tenuta a Cuggiono, presso Villa Annoni, la trentunesima edizione della Festa del Solstizio d’estate.

Da venerdì 24 a domenica 26 giugno si è tenuta a Cuggiono, presso Villa Annoni, la trentunesima edizione della Festa del Solstizio d’estate. Tre giorni molto intensi con musica, incontri, presentazione di libri, animazione per bambini, discipline orientali e stand di vario genere. Tra le proposte gastronomiche l’immancabile paella. Il 25 e il 26 giugno si è tenuta anche “Pagine al Sole”, la rassegna di microeditoria organizzata dall’Ecoistituto della Valle del Ticino in collaborazione con la libreria editrice di Magenta ‘La Memoria del Mondo’. Venerdì alle ore 22:30 si è svolta la Lucciolata, per andare a ritrovare all’interno del parco “il fascino perduto delle notti d’estate”. La giornata di sabato si è aperta invece con una caccia al tesoro, sempre all’interno del parco, e si è chiusa con il concerto degli If Pink Floyd Tribute Band. Domenica alle ore 10 è stato dato il benvenuto agli amici di Herrin, la nostra città gemella dell’Illinois, dove a fine Ottocento in molti da Cuggiono e dai paesi limitrofi si spostarono per andare a lavorare nelle miniere di carbone. Tra gli stand, domenica era presente quello organizzato dall’associazione Mons. Oscar Romero. L’associazione, fondata negli anni ’90 per sensibilizzare sulle problematiche della giustizia e della pace, attualmente raccoglie piccoli progetti provenienti dalle comunità di base, in particolar modo Kenya, con l’obiettivo di creare posti di lavoro per evitare l’emigrazione verso le grandi città. A Tuuru, nel Meru, hanno costruito un pozzo, è presente una scuola materna gestita dai francescani locali, sono presenti un centro sanitario e un centro per bambini disabili. L’associazione è alla ricerca di uno sponsor che possa trasportare pannelli fotovoltaici in Kenya. I fondi ricavati dalla festa andranno a sostegno delle attività culturali, ambientali e sociali del territorio e aiuteranno a completare l’acquisto de ‘Le radici e le ali’, affinchè diventi sempre di più un luogo di incontro a disposizione di tutti, in un’ottica di mutuo aiuto. (Foto e video Toby Vignati)

