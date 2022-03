Insieme. Per invitare a scoprire le bellezze racchiuse nell'oasi naturale del parco del Roccolo. Guardie ecologiche volontarie e associazione 'Nordic walking' di Nerviano uniscono le forze per proporre quattro incontri.

Insieme. Per invitare a scoprire le bellezze racchiuse nell'oasi naturale del parco del Roccolo. Guardie ecologiche volontarie e associazione 'Nordic walking' di Nerviano uniscono le forze per proporre quattro incontri, uno per stagione, con lo scopo di sensibilizzare su importanza e bellezza di scoprire gli angoli più suggestivi di uno dei polmoni verdi di grandi dimensioni più significativi della zona.

Domenica 27 marzo vi sarà la possibilità di partecipare a una visita sul tema 'Il risveglio della natura'. Il ritrovo per i partecipanti è stato fissato per le 9.30 al campo sportivo di via Firenze a Canegrate. Le visite guidate saranno gratuite, aperte a tutti e dureranno circa due ore e mezzo. L'iniziativa è figlia della consapevolezza che una sempre maggiore conoscenza del fascino del parco del Roccolo è la migliore alleata per una sua più intensa e ottimale fruizione.

