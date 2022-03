Una domenica per ritrovarsi e stare insieme. AssoComm Canegrate, con il patrocinio del Comune, organizza domenica 3 aprile la 'PRIMAvera Festa del parchetto di via Garibaldi'.

Una domenica per ritrovarsi e stare insieme. AssoComm Canegrate, con il patrocinio del Comune, organizza domenica 3 aprile la 'PRIMAvera Festa del parchetto di via Garibaldi'. Si comincerà, allora, con l'esibizione del corpo musicale cittadino, quindi alle 11.30 discorso del sindaco e inaugurazione del parchetto, mentre alle 12 esibizione 'Jacko Dance'; ancora, alle 13.30, inizio dalla gara di ping pong e, alle 14, esibizione della scuola di musica 'Niccolò Paganini', per poi lasciare spazio alle 15.30 a 'Jacko Dance' e alle 16.30 al dj set con 360 Trash Party. Infine, alle 17.30, Mago Bombassei. Per tutta la giornata, inoltre, mercatino degli hobbisti e contadino, oltre all'area ristoro e a quella bimbi (cheerleader, baby dance, giocoleria, spettacolo di magia, giro con il pony e truccabimbi).

