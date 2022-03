Nido 'Marozzi Bonzi'

Una donna coraggiosa che grazie alla sua capacità di ascolto ha saputo aiutare migliaia di donne ad accogliere la vita dei loro bambini. E proprio a Paola Chiara Marozzi Bonzi (insegnante ed educatrice, fondatrice del Centro di Aiuto alla Vita 'Mangiagalli'), allora, ecco che sarà intitolato l'asilo Nido comunale di Vanzaghello. La cerimonia è in programma domenica 3 aprile, alle 11.15, appunto nella struttura di via Ragazzi del '99.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!