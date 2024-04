Premi di studio

Scritte sulle pareti, rifiuti lasciati per terra e sui muretti e, poi, schiamazzi e anche auto che rimangono per ore e ore in sosta. E’ la situazione della piazzetta tra via Tobagi e vicolo Tortuoso a Castano. Già diverse le segnalazioni, nel corso degli anni, da parte di chi ha un’attività o vive proprio in quella zona. E che oggi è tornato a chiedere che si faccia qualcosa.