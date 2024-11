Scuola partentale: incontro con don Stefano Bimbi

Si chiamano scuole parentali cattoliche e il loro scopo è di favorire un mutuo aiuto tra genitori per un'educazione dei piccoli e dei ragazzi in senso cristiano.

Si chiamano scuole parentali cattoliche e il loro scopo è di favorire un mutuo aiuto tra genitori per un'educazione dei piccoli e dei ragazzi in senso cristiano. I riflettori sull'esperienza si illumineranno sabato 30 novembre alle 10 al teatro femminile della parrocchia di Sant'Ambrogio di Vanzaghello dove don Stefano Bimbi, referente per l'osservatorio cardinale Van Thuan per le scuole parentali cattoliche e autore del volume "Gesù Maestro" ne parlerà rivolgendosi a chi, a vario titolo, si occupa di questa modalità educativa. L'iscrizione è obbligatoria e la si potrà effettuare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica rosiroma [at] tiscali [dot] it. Allo stesso indirizzo sarà possibile anche prenotare un colloquio con don Bimbi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!