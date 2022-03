La Meloni elogia Zelensky: "Parla al cuore della comune civiltà"

"Quello del presidente Zelensky al Parlamento italiano – ha detto – è l’intervento di un leader europeo, che parla al cuore e ai valori della nostra comune civiltà".

«Siamo consapevoli – vi si legge – che il nostro futuro e la nostra libertà dipendono anche dal coraggio del popolo ucraino di opporsi al neo imperialismo russo». Come Draghi, anche la presidente di FdI ha voluto ringraziare il presidente ucraino per le parole pronunciate nel suo intervento da remoto alla Camera. "Quello del presidente Zelensky al Parlamento italiano – ha detto – è l’intervento di un leader europeo, che parla al cuore e ai valori della nostra comune civiltà. È questa la ragione del nostro impegno: l’invasione dell’Ucraina configura un’aggressione all’Europa, alla democrazia e alla sovranità delle Nazioni. Fratelli d’Italia, compattamente presente in Aula – ha concluso la Meloni -, ringrazia Volodymyr Zelensky per le sue parole".

