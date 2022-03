Tornano i mercoledì dell'arte presso la Sala della Comunità di Cuggiono: domani sera, mercoledì 23 marzo, alle ore 21 verrà proiettato 'Leonardo, il capolavoro perduto'.

Tornano i mercoledì dell'arte presso la Sala della Comunità di Cuggiono: domani sera, mercoledì 23 marzo, alle ore 21 verrà proiettato 'Leonardo, il capolavoro perduto'.

Leonardo - Il capolavoro perduto, film diretto da Andreas Koefoed, è un documentario incentrato su una delle opere più costose al mondo, il Salvator mundi, venduto per 450 milioni di dollari e attributo al genio di Leonardo da Vinci. Dopo il suo ritrovamento, l'opera è stata a lungo studiata e solo dopo attente analisi si è deciso con il procedere con il restauro del dipinto. Nel 2017 l'opera d'arte è stata acquistata dalla casa di aste Christie's, che l'ha venduta all'esorbitante cifra suddetta al Dipartimento della cultura e del turismo degli Emirati Arabi. Il prezzo di questo capolavoro è cresciuto nel tempo ed è per questo motivo che il Salvator mundi è una delle opere più replicate nella storia dell'arte.

Il documentario si interroga su una questione su cui si è ampiamente discusso, ovvero il Salvator mundi venduto per 450 milioni di dollari è autentico? O il suo valore è stato accresciuto da personaggi potenti e ricchi? La verità dietro l'opera sembra essere mascherata da altri interessi...

