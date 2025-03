Il film su Francesca Cabrini

Venerdì 7 marzo alle ore 21, la Sala della Comunità ospiterà la proiezione del film Cabrini, un'opera cinematografica che racconta la straordinaria storia di Francesca Saverio Cabrini, la prima cittadina statunitense a essere proclamata santa. La proiezione sarà introdotta dal commento di Ernesto Milani.

Una serata speciale attende gli amanti del cinema e della storia a Cuggiono. Venerdì 7 marzo alle ore 21, la Sala della Comunità dell'Oratorio S. Giovanni Bosco ospiterà la proiezione del film Cabrini, un'opera cinematografica che racconta la straordinaria storia di Francesca Saverio Cabrini, la prima cittadina statunitense a essere proclamata santa.

Il film, diretto dal regista di Sound of Freedom, ripercorre la vita e le imprese di Madre Cabrini, missionaria italiana che dedicò la sua esistenza al sostegno degli immigrati italiani negli Stati Uniti. Tra le difficoltà dell'epoca e una società ostile, la sua determinazione e il suo spirito di servizio hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell'emigrazione italiana.

L'evento non sarà solo una semplice proiezione cinematografica. Infatti, la serata sarà arricchita da un intervento introduttivo dello storico Ernesto Milani, esperto delle migrazioni lombarde verso gli Stati Uniti e il Canada. Un'occasione unica per approfondire il contesto storico e sociale in cui si sviluppa la vicenda narrata nel film.

Il biglietto d’ingresso è unico e dal costo di 5,00 €. La serata è organizzata in collaborazione con l’Ecoistituto della Valle del Ticino, un'organizzazione di volontariato impegnata nella promozione culturale e sociale del territorio.

Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità per riflettere sulle radici dell'emigrazione italiana e sul ruolo fondamentale che figure come Madre Cabrini hanno avuto nel dare voce e speranza a intere generazioni di italiani all'estero. Un appuntamento da non perdere per chiunque sia interessato alla storia, alla cultura e al valore della solidarietà.

