La nuova area cani

A mostrare quanto fosse attesa basterebbe anche il dato su quanti l'abbiano richiesta a gran voce: circa 500 persone. Da qualche giorno Bareggio può contare su un'area cani nuova di zecca nella zona San Martino. Una struttura fortemente richiesta dai conduttori dei quattrozampe bisognosi di disporre di uno spazio in cui farli scorrazzare liberamente.

E un appello che la giunta retta dal sindaco Linda Colombo non ha lasciato cadere nel vuoto. L'area cani disporrà anche di una struttura agility con cui si potrà fare giocare e mantenere in forma Fido. Il primo cittadino ha voluto ringraziare, oltre alla sensibilità di chi, con il proprio appello, ha manifestato la necessità di realizzare l'area anche l'associazione Bandabau "Per l'intrattenimento dei nostri amici" e Tempocasa.

