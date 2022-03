"Grazie di cuore a tutti"

Il messaggio ha fatto breccia. Il popolo di Busto Garolfo ha risposto a cuore aperto alla richiesta del sindaco Susanna Biondi di sostenere la popolazione dell'Ucraina, sia con aiuti concreti sia con offerte di ospitalità per persone in fuga dal loro paese.

"Desidero ringraziare con tutto il cuore - spiega il primo cittadino - per la grande umanità e generosità che state dimostrando anche questa volta di fronte al dramma che si trova a vivere il popolo ucraino". Il sorriso le si allarga ulteriormente quando spiega che "Ci stanno pervenendo anche numerose disponibilità per l'accoglienza".

Quanto alla raccolta di generi alimentari, Biondi afferma con grande soddisfazione che in pochi giorni sono già stati tre i viaggi compiuti verso l'hub dell'Altomilanese di Buscate per portare generi di prima necessità donati dalla grande umanità dei bustesi. E ricorda che, se i capi di vestiario sono pervenuti in grande quantità per coprire il fabbisogno, vi è invece sempre necessità di raccogliere generi alimentari, prodotti a lunga scadenza, alimenti per bambini, coperte, giocattoli, materiale sanitario e per l'igiene personale. Biondi ha parole di elogio per il gruppo di Protezione Civile che, sottolinea "Sta egregiamente coordinando tutte le attività , i nostri volontari, il gruppo Alpini e i commercianti che, in gran numero, si sono messi a disposizione per la raccolta nei proprii punti vendita".

