"Grazie per il vostro altruismo"

Volontari, associazioni, aziende e cittadini: il Comune di Magnago ha ringraziato le tante persone impegnate in prima linea durante l'emergenza Covid.

L'impegno, l'attenzione e la presenza costante nei lunghi e difficili mesi della pandemia. Volontari, associazioni, aziende e cittadini sempre in prima linea sul territorio, per portare aiuto e sostegno a chi aveva più bisogno. Il grazie, alla fine, si è levato forte e chiaro, ma il sindaco di Magnago e Bienate, Carla Picco, e la sua Amministrazione hanno voluto fare di più, riunendoli in uno dei luoghi simbolo del paese, ossia il palazzo Municipale e, precisamente, la sala consiliare. Un momento dedicato, appunto, a loro, con la consegna di un attestato per l'enorme altruismo dimostrato nei periodi bui a causa del Covid.

