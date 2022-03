Tante luci di speranza

Cittadini, parrocchia, associazioni e autorità: tutti insieme in una fiaccolata di pace e speranza per l'Ucraina, ormai da giorni e giorni, sotto bombardamenti.

Tante luci a illuminare il percorso. Le bandiere ucraine, poi, assieme a quelle della pace e in sottofondo le preghiere che si mischiavano con le voci e le emozioni. Gli uni affianco agli altri, insomma, per far sentire sempre più forte la vicinanza e il sostegno all'Ucraina, ormai da giorni e giorni, purtroppo, costretta vivere i terribili momenti della guerra. Cittadini, comunità pastorale, associazioni e autorità... il ritrovo, allora, in piazza Dante a Castano e da qui ecco che hanno attraversato corso San Rocco e il centro storico, fino alla chiesa prepositurale di San Zenone. Una fiaccolata di speranza per il presente e il futuro; una serata di unione, condivisione e coinvolgimento. "A volte non è facile trovare le parole; sembrano inutili, troppe o troppo poche e non adatte a descrivere adeguatamente quanto sia drammatico ed assurdo ciò che stiamo vedendo - ha detto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Donne, bambini, mamme e nonne che scappano, portando con loro quello che riescono e costrette a lasciare mariti, figli, familiari e amici al fronte. Lunghi viaggi in treno, in pullman oppure a piedi, in cerca di un po' di serenità e tranquillità che, comunque, sono difficili da ritrovare dopo quello che hanno vissuto e stanno vivendo. Il dolore non può essere spiegato e raccontato, ma serve solo sentirlo attraverso gli occhi di chi lo ha dovuto affrontare sulla propria pelle, aprendo la mente e gli orizzonti. E' questo per me, dunque, il senso di questa iniziativa. Un momento che non nasce dalle istituzioni, bensì dalla voglia di essere parte di tanti cittadini che, poi, sono diventati di più, si sono uniti e hanno fatto squadra. Che hanno pensato che esserci fosse importante. Grazie perché qui facciamo un patto (quello della solidarietà), oggi e per sempre. Grazie perché con ogni singola persona che sta dando il suo fondamentale contributo, adesso firmiamo anche il patto della pace contro qualsiasi guerra, sopruso, violenza e odio che non potranno mai vincere. Andiamo avanti, allora, consapevoli della strada da percorrere e sicuri che insieme, nella pace, sarà sempre un bel posto: il nostro".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!